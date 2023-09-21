Работники Рязанской НПК стали победителями конкурса «Лучший по профессии — 2023»

В Уфе подвели итоги XVIII смотра-конкурса «Лучший по профессии» среди представителей основных рабочих профессий и инженерных специальностей дочерних обществ НК «Роснефть».

За звание лучших в финале конкурса боролись более 600 участников. Cреди них восемь представляли Рязанскую нефтеперерабатывающую компанию.

Работник РНПК Александр Ронжин завоевал золото в номинации «Машинист технологических насосов», Артем Пискарев и Дмитрий Мыськин заняли вторые места в номинациях «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» и «Слесарь по ремонту технологических установок», третьим в номинации «Приборист контрольно-измерительных приборов и автоматики» стал Александр Назаров.

Представители Рязанской нефтеперерабатывающей компании продемонстрировали свои таланты по следующим направлениям: «Оператор технологических установок», «Машинист технологических насосов», «Машинист компрессорных установок», «Лаборант химического анализа», «Приборист контрольно-измерительных приборов и автоматики», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «Оператор товарный», «Слесарь по ремонту технологических установок».

Первый этап конкурса представлял собой теоретический блок. Участники сдавали профессиональные тесты, включающие в себя в том числе знания вопросов в области промышленной безопасности и охраны труда. Второй этап — практическая часть, проходила на производственных объектах «Башнефти» в Республике Башкортостан. В нем каждый участник показал свои умения в выполнении технологических операций.

Оценивали знания, умения и навыки конкурсантов более 140 председателей и членов жюри из руководящего состава профильных подразделений центрального аппарата управления НК «Роснефть» и дочерних обществ.