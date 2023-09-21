Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 21
24°
Птн, 22
26°
Сбт, 23
25°
ЦБ USD 96.08 -0.54 22/09
ЦБ EUR 102.36 -1.01 22/09
Нал. USD 95.11 / 96.75 21/09 16:15
Нал. EUR 101.21 / 102.71 21/09 18:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Как сказался новый закон о такси на рязанцах
С начала сентября в России вступил в силу новый закон о...
18 сентября 13:48
4 135
Карьерные фокусы. Жители двух рязанских сел могут оказаться в зоне эко...
Эта скандальная история началась еще в ноябре 2021 года...
15 сентября 13:37
8 744
«Единая Россия» меняет к лучшему облик Рязани
В Рязанской области при поддержке «Единой России» реали...
18 августа 17:25
10 439
Сильная команда «Единой России» на выборах в Рязанскую гордуму
8-10 сентября пройдут выборы в Рязанскую городскую Думу...
31 августа 18:48
13 898
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанские Борки
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Работники Рязанской НПК стали победителями конкурса «Лучший по профессии — 2023»

В Уфе подвели итоги XVIII смотра-конкурса «Лучший по профессии» среди представителей основных рабочих профессий и инженерных специальностей дочерних обществ НК «Роснефть».

За звание лучших в финале конкурса боролись более 600 участников. Cреди них восемь представляли Рязанскую нефтеперерабатывающую компанию.

Работник РНПК Александр Ронжин завоевал золото в номинации «Машинист технологических насосов», Артем Пискарев и Дмитрий Мыськин заняли вторые места в номинациях «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» и «Слесарь по ремонту технологических установок», третьим в номинации «Приборист контрольно-измерительных приборов и автоматики» стал Александр Назаров.

Представители Рязанской нефтеперерабатывающей компании продемонстрировали свои таланты по следующим направлениям: «Оператор технологических установок», «Машинист технологических насосов», «Машинист компрессорных установок», «Лаборант химического анализа», «Приборист контрольно-измерительных приборов и автоматики», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «Оператор товарный», «Слесарь по ремонту технологических установок».

Первый этап конкурса представлял собой теоретический блок. Участники сдавали профессиональные тесты, включающие в себя в том числе знания вопросов в области промышленной безопасности и охраны труда. Второй этап — практическая часть, проходила на производственных объектах «Башнефти» в Республике Башкортостан. В нем каждый участник показал свои умения в выполнении технологических операций.

Оценивали знания, умения и навыки конкурсантов более 140 председателей и членов жюри из руководящего состава профильных подразделений центрального аппарата управления НК «Роснефть» и дочерних обществ.