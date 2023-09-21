Песков рассказал о модернизации системы подготовки кадров в России

Песков рассказал о модернизации системы подготовки кадров в России. Об этом пишет РИА Новости.

По словам пресс-секретаря президента, в России проводится серьезная работа по модернизации системы подготовки кадров и она уже принесла результаты.

«Ведется очень серьезная работа, уже есть определенные результаты», — сказал Песков.

Он также отметил, что к этой работе участвуют много различных ведомств.

Песков заявил, что молодых людей нужно направлять в перспективные отрасли, которые позволят зарабатывать, и в которых государство сможет получать трудовые ресурсы.

Он подчеркнул, что в эпоху технологической трансформации одна из самых актуальных тем — перестраивание системы образования и адаптация ее под нужды рынка труда. Уровень безработицы сейчас рекордно низкий, но он не должен привести к нехватке в IT-отраслях.