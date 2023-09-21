Николаю Булаеву и Марии Богачевой присвоят звание «Почетный гражданин Рязанской области»

Депутаты Рязанской областной думы согласовали присвоение звания «Почетный гражданин Рязанской области» Николаю Булаеву и Марии Богачевой. Об этом сообщила пресс-служба органа.

Заседание состоялось в четверг, 21 сентября.

Кандидатуры внесены в региональный парламент комиссией по наградам при губернаторе Рязанской области.

Ходатайство о присвоении почетного звания заместителю председателя ЦИК РФ Николаю Булаеву подали министерство территориальной политики Рязанской области и региональное отделение Ассоциации юристов России.

«Мы очень хорошо знаем Николая Ивановича. На любой должности его деятельность была направлена на развитие Рязанской области, поддержку региона», — подчеркнул председатель регионального парламента Аркадий Фомин.

Николай Булаев принял участие в заседании Рязанской областной Думы по видеосвязи.

«Я искренне благодарен и губернатору, Павлу Викторовичу Малкову, и вам, коллеги-депутаты за то, что вы сегодня приняли такое решение. Для меня это очень высокая оценка и очень высокая награда. Я всегда старался на любом своем месте делать все так, как положено, по-честному, в интересах Рязанской области. Всем огромное спасибо!» — сказал Николай Булаев.

Ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин Рязанской области» инструктору Центра спортивной подготовки, заслуженному мастеру спорта России, участнице Паралимпийских игр Марии Богачевой подали министерство физической культуры и спорта Рязанской области и региональный Центр спортивной подготовки. Звание предложено присвоить за «заслуженный устойчивый авторитет среди жителей Рязанской области, обретенный положительной деятельностью с выдающимися результатами для Российской Федерации и Рязанской области в сфере физической культуры и спорта».