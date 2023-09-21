На шести рязанских улицах отключили холодную воду
На шести рязанских улицах отключили холодную воду. Объявление появилось на сайте горадминистрации.
До 14:00 воды не будет в домах №№ 35, 35 корпус 1, 35 корпус 2, 37, 39 по улице Право-Лыбедской.
До 17:00 — по адресам:
- 1-й Базарный проезд, дома №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40,
- 4-й Дягилевский проезд, дома №№ 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 14а, 16, 17, 19, 2, 20/19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 4, 5, 6, 8 корпус 1, 8, 9,
- 5-й Дягилевский проезд, дома №№ 1, 11, 14 корпус 1, 14, 17/18, 21, 23, 24, 25, 3, 37, 5 корпус 1, 5, 8 корпус 2, 9 корпус 1, 9,
- 8-й Аллейный проезд, дом № 1/75,
- улица Дягилевская, дома №№ 48/63, 54/64 (ГКБ № 10), 54/64 (городская детская поликлиника № 6), 56/31, 60, 62, 64/12, 66, 68 корпус 1, 73, 74, 77, 78 корпус 1, 78, 78б, 79, 81, 83/2, 85/1.
Причина отключений — ремонтные работы на водопроводе.