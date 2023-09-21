Мошенники обманули рязанца на 600 тысяч кредитных рублей

В полицию обратился рязанец, который сообщил, что мошенники его убедили перевести 600 тысяч кредитных рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Работнику строительной организации позвонили якобы из Центрального банка и сообщили о попытке неизвестного оформить на его имя крупный кредит. Затем ему позвонил человек, представившийся сотрудником правоохранительного органа.

Чтобы не платить чужие долги, мужчина должен был оформить встречные заявки на кредиты и перевести деньги на «безопасный» счет. На первом этапе он оформил онлайн кредит в одном из банков и перевел 300 тысяч рублей. Потом отправился в другой банк, взял в кредит еще 300 тысяч рублей и перечислил их мошенникам через банкомат. Когда потерпевший явился в следующий банк, сотрудники учреждения при оформлении кредита заподозрили, что посетитель имеет дело с мошенниками и сообщили ему об этом. После мужчина обратился в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».