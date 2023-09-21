МИД России: учения НАТО в 2024 году будут проходить вблизи российских границ

В МИД России заявили, что учения НАТО Steadfast Defender, которые запланированы на весну 2024 года, пройдут в основном вблизи российских границ. Об этом пишет «Российская газета».

«НАТО непрерывно в течение последних десятилетий наращивает масштабы своих учений. Они носят все более провокационный и агрессивный характер. Намерено проводятся в основном вблизи российских границ», — предупредили в министерстве.

В ведомстве утверждают, что учения пройдут на территории нескольких стран Европы. В них примут участие более 40 тысяч военнослужащих. МИД отмечает, что с каждым годом количество участников только увеличивается.

В министерстве напомнили, что Москва регулярно предлагала Североатлантическому альянсу деэскалацию, добровольно переносила свои учения вглубь страны, но НАТО продолжает «демонстрацию силы».

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что предстоящие учения НАТО являются частью подготовки к столкновению с Россией.