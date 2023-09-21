Любимов отреагировал на трехдневную вонь в Рязани постом о Нагорном Карабахе

Сенатор Совета Федерации от Рязанской области Николай Любимов прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе, несмотря на то, что жителей областного центра уже третий день беспокоит вонь в областном центре. Пост бывший губернатор региона опубликовал на странице в соцсети «ВКонтакте».

"Во-первых, установленный трехсторонним соглашением России с Арменией и Азербайджаном функционал отрядов нашего базового центра в Степанакерте — наблюдательный. Они могут и должны только одно — обеспечивать безопасность мирного населения. Что и делают. Сейчас на базе в районе аэродрома Степанакерта под защитой российских миротворцев более 2200 гражданских, половина из которых дети. Минобороны России обратилось к Баку с призывом обеспечить соблюдение норм гуманитарного права, чтобы остановить кровопролитие и вернуться к режиму перемирия. Это абсолютно резонный призыв, соответствующий статусу как территории Карабаха, так и наших миротворческих сил. Разнотолки не обоснованы", — заявил чиновник.

Также Любимов рассказал о потенциальном участии российских военных на базе в Гюмри.

Напомним, жители Рязани с 19 сентября жалуются на вонь в городе.