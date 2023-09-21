Картаполов: мобилизованные подлежат ротации

У мобилизованных есть возможность побывать дома. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, каждому военнослужащему за шесть месяцев в зоне СВО положено две недели отпуска. Есть направления, где это проще организовать, есть, где сложнее, но командование этим занимается. У контрактника — это отпуск, который положен раз в году.

Кроме того, мобилизованные подлежат ротации.

«Ротация — это тактический термин. Грубо говоря, две роты выполняют задачи, одна в это время отдыхает. Это не требует каких-то законодательных решений. Ротация проводится в рамках группировок под руководством непосредственных командиров и начальников», — сказал Картаполов.