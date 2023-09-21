Генсек ООН: человечество открыло ворота в ад

Генсек ООН Антониу Гутерриш, комментируя климатические изменения, заявил, что человечество открыло ворота в ад. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на ABC News.

Гутерриш раскритиковал неспособность современной цивилизации эффективно бороться с изменениями климата. Он утверждает, что человечество приближается к нестабильному миру. Температура может быть увеличена на 2,8 градуса

«Наше внимание сосредоточено на решении проблем климата, и эта задача неотложна. Человечество открыло врата ада: ужасающая жара имеет ужасающие последствия, бушуют пожары», — пояснил генсек.

Гутерриш призвал наверстать время, упущенное из-за «неприкрытой жадности укоренившихся интересов». Он говорит, что на ископаемом топливе продолжают зарабатывать миллиарды. Генсек призвал «крупнейших производителей выбросов» приложить усилия, чтобы сберечь климат, добавив, что богатые страны должны помочь развивающимся в этом направлении.