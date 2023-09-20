Житель Алтайского края отравил воду, предназначенную для российских военных

В Алтайском крае мужчина отравил воду, предназначенную для российских военных. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

«Вышел на граждан Украины, в общении с которыми стал выражать радикальные взгляды на политический курс России и готовность поддержки украинских вооруженных сил. В качестве доказательства своих намерений мужчина отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных военнослужащих. Весь процесс он снял на видео, которое направил представителям Украины», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что мужчине 42 года, он жил в Барнауле. На него завели уголовное дело по статьям «покушение на государственную измену» и «покушение на террористический акт». Его заключили под стражу.