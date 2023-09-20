Зеленский на Генеральной ассамблее ООН озвучил свой мирный план

Президент Украины Владимир Зеленский на Генеральной ассамблее ООН озвучил свой мирный план, состоящий из двух пунктов. Об этом сообщает telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на украинские СМИ.

По его словам, первое — полный вывод всех российских войск и военных формирований, включая Черноморский флот России со всей территории Украины в пределах границ 1991 года.

Вторым же пунктом Зеленский указал возврат Украине контроля над всей государственной границей и экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.