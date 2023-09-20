Во Владивостоке педофила отогнали палками от девочки, которую он схватил

Во Владивостоке педофил схватил у школы третьеклассницу и утащил ее в лес. Трагедии удалось избежать благодаря ученикам и педагогам. Об этом сообщил Shot.

Инцидент произошел около школы № 16 на улице Пирогова. 9-летняя девочка шла в школу через лесопарковую полосу, по которой ходят многие ученики. В этот момент на школьницу напал маньяк, схватил ее за руку и утащил вглубь леса. Девочка кричала и звала на помощь. Школьники, которые были свидетелем нападения, сообщили об этом учителям.

К моменту прибытия педагогов на место, девочка лежала на земле в крови. Одежда была порвана. Взрослые взяли палки, которыми отогнали мужчину от ученицы, скрутили его и вызвали полицию.

Пока правоохранители ехали, школьные медики осмотрели девочку. На ее шее зафиксировали кровоподтеки и царапины от веток.

Прибывшие сотрудники МВД установили, что нападавшим оказался 39-летний мужчина из города Артема Приморского края. Известно, что он был многократно судим: трижды за кражу, дважды за грабеж, за побои и насильственные действия сексуального характера.