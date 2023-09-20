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В зоне СВО начали использовать робота с пулеметом для прикрытия российских солдат при наступлении

Вооруженные силы России начали использовать оснащенного пулеметом робота БР-2 в зоне спецоперации. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Отмечается, что робот обеспечивает бойцам безопасность во время наступательных действий, например, когда противник защищен амбразурами.

Если нужно произвести перебежку от одного до другого здания, платформа может как наступать самостоятельно, так и использоваться в качестве прикрытия для российских солдат.

Систему можно оснастить автоматом, пулеметом, гранатометом или противотанковым управляемым ракетным комплексом.