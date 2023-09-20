В Воронежской области упал истребитель Су-34

В Воронежской области упал истребитель Су-34. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел в среду, 20 сентября, около 10:00.

Самолет потерпел аварию при выполнении учебно-тренировочного полета. Экипаж из двух человек катапультировался и эвакуирован на аэродром базирования. Они не пострадали.

Самолет упал вдали от населенных пунктов, на земле нет разрушений. Отмечается, что полет выполнялся без боекомплекта. «Причиной аварии могла стать техническая неисправность», — сообщили в военном ведомстве.