В Воронежской области упал истребитель Су-34
В Воронежской области упал истребитель Су-34. Об этом сообщило
По данным ведомства, инцидент произошел в среду, 20 сентября, около 10:00.
Самолет потерпел аварию при выполнении учебно-тренировочного полета. Экипаж из двух человек катапультировался и эвакуирован на аэродром базирования. Они не пострадали.
Самолет упал вдали от населенных пунктов, на земле нет разрушений. Отмечается, что полет выполнялся без боекомплекта. «Причиной аварии могла стать техническая неисправность», — сообщили в военном ведомстве.