В Скопине задержали мужчину за хранение наркотиков

В Скопине задержали мужчину за хранение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские пресекли факт изготовления и хранения маковой соломы и каннабиса в Скопине.

Оперативниками стало известно, что дома у 37-летнего неработающего скопинца имеются наркотические средства. Полицейские обыскали и посетили дом мужчины. В результате обыска, оперативники изъяли 192 грамма маковой соломы, 136 граммов марихуаны, а также 2 килограмма 375 граммов конопли в стадии высушивания, из которой скопинец намеревался приготовить марихуану.

По предварительной информации, летом мужчина вырастил наркосодержащие растения на своем огороде, собрал урожай и стал изготавливать наркотики для собственного употребления.

Возбуждено уголовное дело. Скопинцу грозит до 10 лет тюрьмы.