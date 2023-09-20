В Рязанской области выросла годовая инфляция
В Рязанской области выросла годовая инфляция. Об этом сообщили в региональном Центробанке.
По данным ведомства, годовая инфляция в Рязанской области ускорилась в августе до 4,8% после 4,2% в июле.
Среди причин отметили ослабление рубля и динамику оптовых цен на топливо. Подорожали импортные фрукты, свинина и мясо птицы, на стоимость которых влияет подорожание кормовых добавок и зарубежного оборудования, лекарства из иностранного сырья.
Отмечается, что уровень инфляции в области остается ниже, чем в целом по стране, где показатель составляет 5,2%.
Также в сообщении подчеркнули, что в дальнейшем инфляция продолжит расти и составит 6-7%.