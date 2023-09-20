В Рязанской области уничтожили четыре очага дикорастущей конопли

В Рязанской области уничтожили четыре очага дикорастущей конопли. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Участковые совместно с коллегами из подразделений по контролю за оборотом наркотиков во время обследования территории области обнаружили заросли в Сасовском, Старожиловском, Кораблинском и Клепиковском районах.

В Сасовском районе площадь зарослей составила 150 квадратных метров.

Всего полицейские уничтожили около 200 квадратных метров зарослей.