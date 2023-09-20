В Рязанской области проведут рейд «Мотоцикл»
Рязанские инспекторы ГИБДД проводят 20 сентября рейд «Мотоцикл». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Госавтоинспекция напоминает водителям мототранспорта о необходимости:
- использовать защитную амуницию;
- соблюдать скоростные ограничения;
- соблюдать требования по регистрации транспорта;
- своевременно проводить обслуживание своего мототранспортного средства;
- при движении всегда включать ближний свет фар, вне зависимости от времени суток.
Также полиция напоминает о запрете находиться за рулем в нетрезвом состоянии.