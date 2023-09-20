В Рязани умер ветеран Великой Отечественной войны Владимир Плихин

Умер ветеран Великой Отечественной войны Владимир Плихин. Некролог опубликовали «Рязанские ведомости».

Плихин родился в 1926 году. В 1941 году он стал курсантом Горьковского речного техникума. С мая 1942 по ноябрь 1943 года его мобилизовали. В частности, Плихин участвовал в Сталинградской битве.

Продолжить обучение в техникуме он смог только в ноябре 1943 года.

Соболезнования родным и близким Плихина выразил совет ветеранов Железнодорожного района Рязани.