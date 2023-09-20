В России упростили выдачу удостоверения ветерана боевых действий

Правительство России упростило порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

Теперь для оформления не нужно будет писать заявление лично. Это сделают ведомства на основе уже имеющихся сведений, и бойцы смогут получать льготы оперативнее.

«Чтобы избавить наших защитников от бумажной волокиты, упрощен порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий», — заявил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил.