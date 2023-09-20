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В региональном минобразования прокомментировали ситуацию о нехватке учебников в школах

Министерство образования Рязанской области ответило на вопрос о нехватке учебников в школах региона по новому предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Об этом сообщает «Медиа Рязань».

Как отмечает ведомство, данная учебная литература в школах есть в достаточном количестве.

«Преподавание организовано в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Госдуме выразили обеспокоенность из-за нехватки учебников в школах Рязанской области.