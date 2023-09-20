В подмосковном доме, в котором взорвался газ, стена обрушилась на трех спасателей
В подмосковном доме, в котором взорвался газ, стена обрушилась на трех спасателей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, стена обрушилась на то же место, где были заблокированы мама с 5-летней дочкой. Их крики больше не слышно.
Предварительно, трое спасателей получили тяжелые травмы. Двое из спасателей скончались.
Напомним, утром в среду в Балашихе взорвался газ в многоэтажке. Погибли три человека.