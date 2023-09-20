В Москве мужчина погиб, пытаясь спасти котенка

В Москве мужчина погиб, пытаясь спасти котенка. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Трагедия произошла в доме на Белозерской улице вечером 18 июля.

44-летний мужчина сидел на кухне с сожительницей. Однако вдруг он увидел котенка, опасно гулявшего по карнизу у открытого окна. Испугавшись, что тот упадет, москвич сделал резкое движение, однако в итоге упал сам.

Кот остался жив. Однако мужчину госпитализировали в Боткинскую больницу. У него выявили ушибы мозга и легких, а также перелом грудины. Его пытались спасти два месяца, однако 19 сентября он умер.