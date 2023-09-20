В подмосковной квартире произошел взрыв

В подмосковной квартире произошел взрыв. Об этом сообщили в Telegram-канале «112».

Инцидент произошел в среду, 20 сентября в Балашихе.

На месте работают экстренные службы. По предварительной информации, в квартире взорвался газ.

Сообщается, что жильцы первого и второго этажа смогли эвакуироваться из окон самостоятельно. Эпицентр взрыва находился на третьем этаже. Сейчас эвакуируют остальных жильцов дома.

Пострадали два человека. По информации Telegram-канала Mash, погибла женщина.