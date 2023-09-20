В Кораблинском районе сгорел жилой дом

В Кораблинском районе сгорел жилой дом. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Инцидент произошел в селе Никитино в среду, 20 сентября.

По словам начальника пожарной части № 27 по охране города Кораблино Дмитрия Неклюдова, о пожаре в часть сообщили в 2:00. На место выехали два расчета Дорога заняла 40 минут.

К моменту приезда спасателей дом обрушился. При этом пожарные не допустили распространение огня на другие здания. Возгорание тушили до 9:00.

Причину пожара устанавливают специалисты. Известно, что хозяина дома не было в этот момент.