В Кемерове из реки вытащили машину с трупом

В Кемерове в реке обнаружили машину с трупом. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на СУ СК России по Кузбассу.

Инцидент произошел в среду, 20 сентября, утром, в Рудничном районе, недалеко от Кузнецкого моста.

Тело мужчины обнаружили в автомобиле, который вытащили из реки Томь. По данному факту началась доследственная проверка.

На место выехал следователь. На теле не обнаружили видимых телесных повреждений криминального характера. Уточняется, что погибшим оказался 54-летний местный житель.

Для установления причины смерти мужчины назначена судмедэкспертиза.