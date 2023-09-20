В Хабаровском крае мужчина убил дочь поленом и ножом

В Хабаровском крае мужчина убил двухлетнюю дочь. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 апреля.

Пьяный мужчина поссорился с женой. После этого он несколько раз ударил дочь ножом. После этого он также нанес ребенку удары найденным поленом.

Девочка три недели провела в реанимации, но в итоге она умерла.

В прокуратуре уточнили, что первый зампрокурора Хабаровского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. 36-летнего мужчину обвиняют в убийстве. Дело направили в Хабаровский краевой суд.