В «Госуслугах» появилась функция проверки подлинности товаров

В «Госуслугах» появилась функция проверки подлинности товаров. Об этом сообщает «Российская газета».

Возможности приложения расширил премьер-министр России Михаил Мишустин. Теперь через «Госуслуги» можно узнать, где, когда и кем товар произведен, получить информацию о его весе или объеме. Чтобы провести проверку, необходимо в приложении нажать кнопку «Госкан» и отсканировать специальный графический символ на упаковке.

Отмечается, что работа сервиса организована через взаимодействие с государственной системой маркировки «Честный знак». Сейчас в список товаров, подлежащих маркировке, входят лекарства, БАДы, молочная продукция, питьевая вода, пиво, табак, обувь, шубы, товары легкой промышленности, фотоаппараты и лампы-вспышки, духи и туалетная вода, антисептики, автомобильные шины, медицинские изделия и кресла-коляски.