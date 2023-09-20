В Госдуме предложили ввести пожизненное ограничение свободы для педофилов

В Госдуме предложили ввести пожизненное ограничение свободы для педофилов. Об этом сообщает ТАСС.

С предложением выступила зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Она обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и попросила рассмотреть инициативу о введении пожизненного ограничения свободы и ношения электронных браслетов с системой отслеживания местоположения для лиц, осужденных за педофилию.

Лантратова пояснила, что в рамках режима будет действовать запрет на оставление места постоянного проживания (пребывания) в определенное время суток, на посещение мест массового скопления детей, на выезд за пределы территории муниципального образования.

Также она предложила запретить педофилам посещать места проведения массовых и иных мероприятий, изменять места жительства или пребывания, места работы, учебы без согласия надзорного органа.