В Госдуме предложили в 5 раз увеличить штрафы за недопуск в квартиры газовщиков

В Госдуме предложили в 5 раз увеличить штрафы за недопуск в квартиры газовщиков. Об этом заявил SHOT член Комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Штрафы для физических лиц могут поднять до 10 тысяч рублей, для юридических — до 100.

По словам депутата, мера, которая поможет предотвратить подобные ЧП в будущем, как сегодняшний взрыв газа в Балашихе — поднятие штрафов, так как работники не всегда попадают домой к людям, которые меняют газовое оборудование или живут с устаревшим.

Напомним, утром в среду в Балашихе взорвался газ в многоэтажке. Погибли три человека. Позже обрушилась стена на трех спасателей.