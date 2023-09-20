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В Германии с начала СВО обучили семь тысяч украинских военных

В Германии с начала военных действий на территории Украины обучили около семи тысяч военных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны ФРГ.

Сейчас в Германии навыки совершенствуют 900 представителей ВСУ. До конца года немцы обучат еще 10 тысяч украинцев.

В данный момент проходит подготовку руководящий состав низших тактических звеньев (командиров групп, взводов, рот).

Продолжается обучение пехотного батальона. Также военные проходят курсы по саперным и зенитным системам.

«В конце месяца украинские специалисты по техническому обслуживанию [танков] Leopard 1A5 впервые пройдут обучение в Германии», — резюмировали в оборонном ведомстве ФРГ.