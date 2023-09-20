В ДТП в Скопинском районе пострадали четыре человека

В ДТП в Скопинском районе пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла 19 сентября, примерно в 06:30, в Скопинском районе на 242-ом километре автодороги Р-22 «Каспий». По предварительной информации, 36-летний житель Москвы на автомобиле Volkswagen столкнулся с автомобилем Nissan X-Trail под управлением 46-летнего жителя Московской области.

В результате происшествия пострадали водитель Nissan, а также водитель Volkswagen и его пассажиры в возрасте 59-и и 38-и лет. Им была оказана медицинская помощь.

Проводится проверка.