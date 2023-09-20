СМИ: около 25 тысяч украинских военных потеряли конечности в результате конфликта на Украине

Около 25 тысяч украинских военных потеряли конечности в результате конфликта на Украине. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на американского медика Майка Коркорана.

«По меньшей мере 25 тысяч украинцев (солдат и офицеров ВСУ — прим. ред.) потеряли конечности (с начала российской военной операции — прим. ред.). Точные цифры тяжело определить — может быть больше», — указано в материале.

Телеканал отмечает, что за 18 месяцев вооруженного конфликта число граждан, у которых ампутировали конечности, «по меньшей мере в 10 раз больше, чем американцев, искалеченных за 20 лет в Ираке и Афганистане».