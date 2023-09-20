Скончался 91-летний создатель «Дяди Степы» Герман Мазурин

Скончался 91-летний создатель «Дяди Степы» Герман Мазурин. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что 23 июля мужчина упал с высоты собственного роста в квартире, когда занимался домашними делами, и сильно ударился головой. Его госпитализировали в с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга тяжелой степени. Медики пытались спасти художника, но накануне он скончался от полученных травм.

Герман Мазурин — советский и российский художник, иллюстратор множества изданий детской и юношеской литературы, Почетный член Российской академии художеств (2018), Заслуженный художник РСФСР (1988). Один из первых его персонажей — Дядя Степа для книги Сергея Михалкова. Как художник-иллюстратор оформил более 300 книг, среди них «Каштанка», «Старик Хоттабыч», «Приключения Тома Сойера», «Слон», «Гиперболоид инженера Гарина» и «Аэлита».