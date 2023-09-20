Рязаньстат опубликовал список самых популярных имен для новорожденных в 2023 году

Рязаньстат опубликовал список самых популярных имен для новорожденных в 2023 году. Пост об этом появился на официальной странице ведомства «Вконтакте».

Самыми популярными имена новорожденных в регионе стали: Анна, София и Полина, Артем, Михаил и Александр. Так назвали своих детей 16% родителей.

Всего за 7 месяцев в Рязанской области родилось 2030 мальчиков и 1792 девочки. Среднемесячная рождаемость составила 546 детей, на 35 меньше, чем в прошлом году. Рекордным месяцем по рождаемости стал июль (618 новорожденных), самый низким — февраль (460 малышей).