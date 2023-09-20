Рязанка пожаловалась на разбитую дорогу напротив ЖК «Паруса»

Жительница Рязани недовольна дорогой около ЖК «Паруса». Об этом она написала в Telegram-канал «Rzn Life».

Женщина отметила, что власти занялись ремонтом прилегающей дороги в то время как эта уже долгое время находится в разбитом состоянии.

«На улице Кальной перекрыли дорогу на ремонт до пятого октября, оставив для выезда нескольких ЖК всего лишь одну дорогу, которая требует ремонта. Когда уже кто-нибудь обратит внимание на эту убитую дорогу (напротив ЖК Паруса)?» — вопрошает жительница.