Рязанец пожаловался на «скотское» отношение к пациентам в поликлинике № 4

Рязанец пожаловался на «скотское» отношение к пациентам в поликлинике № 4. Об этом он написал в группе «Рязань».

По словам мужчины, больные люди часами ждали приема у инфекциониста, потому что их «согнали» и «мариновали» у одного кабинета.

«Заболевших людей, которые не смогли выйти на свои работы, часами мариновали у одного кабинета, чтобы получить свой больничный. Беспрецедентно наплевательское отношение руководства поликлиники № 4 ощутил на себе сегодня и я, и другие „мученики“, которым необходимо получить больничный. Дежурный врач, он же инфекционист в единственном экземпляре принимал одного пациента 20-30 минут, параллельно с этим принимал по записи еще и пациентов, которые ранее были записаны к нему. Человек 10-15, больных загнали в загон у закрытой регистратуры и держали часами. Все кашляют, чихают, хотят побыстрее оформить больничный и уйти лечиться, но как бы не так» — написал мужчина.

Также рязанец рассказал, что в поликлинике не работала регистратура.

«Вторым вопиющим фактом стало, что поликлиника закрыла регистратуру, от слова совсем (причем, вывеску об этом не повесили), и люди, которые еще не знают этого, по инерции идут в нашу, по сути, красную зону и заражаются. Администратор со стойкой, который был приставлен рядом с регистратурой, чтобы перенаправлять людей не всегда находился на своем месте, и люди заходили в красную зону заражаться», — отметил рязанец.

Мужчина отметил, что врачи принимали и здоровых и больных людей одновременно.

«Это преступление со стороны руководства поликлиники допустить такой бардак, не сработали по ситуации и не увеличили количество дежурных врачей для быстрого приема больных людей. Не разделили зону для людей, которые пришли закрывать больничный лист, один врач принимал по записи здоровых людей, параллельно с больными, заражались люди, которые заходили в красную зону. В общей сложности я простоял за больничным 3,5 часа!!! Полный бардак и наплевательское отношение», — заключил мужчина.