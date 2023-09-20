Российские миротворцы договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Минобороны.

По данным ведомства, при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября.

Отмечается, что за сутки армия непризнанной республики потеряла в боях почти половину своих вооруженных сил (около тысячи бойцов из 2,5 тысячи). На стороне Азербайджана были около 60 тысяч военных, и их потери составили от 300 до 500 человек. Ещё у войск Карабаха исчерпались боеприпасы.Армия Карабаха будет расформирована и разоружена, техника и вооружение будут вывезены и утилизированы. Процесс будут координировать российские миротворцы

Напомним, 19 сентября Азербайджан начал военные действия в Карабахе.