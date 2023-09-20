Пьяным рязанцам запретят выгуливать собак

Пьяным рязанцам запретят выгуливать собак. Соответствующее постановление опубликовали в среду, 20 сентября.

Как указано в документе, выгул животных в состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения запретят.

Также отмечается, что гулять с собаками можно будет только в местах для выгула.

В населенный пунктах, где нет специальных зон, гулять с животными разрешат только с поводком, за исключением случаев, когда собака находится в переноске. Эти требования не распространяются на потенциально опасных животных.

Кроме того, запретят выгуливать животных на территориях организаций образования, культуры, спорта, здравоохранения и соцобслуживания.

Отмечается, что эти правила не распространяются на собак-проводников, сопровождающих инвалидов по зрению.

Документ пока не вступил в законную силу.

Ранее рязанцев обязали зарегистрировать своих питомцев до начала 2025 года.