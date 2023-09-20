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Путин высказался о попытках «отменить» российское искусство в мире

Президент России Владимир Путин на открытии заседания попечительского совета Мариинского театра заявил, что русское искусство и артисты столкнулись с агрессивной дискриминацией. Об этом сообщает РЕН.ТВ.

По словам главы государства, попытки «отменить» российское искусство ничтожны на фоне его величия.

«Те, кто встал на этот путь, кто стремится вычеркнуть русскую, российскую культуру из мирового наследия, прежде всего обкрадывают сами себя», — сказал президент.