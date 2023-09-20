Путин прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе

Путин прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом пишет РИА Новости.

«Российские миротворцы активно работают со всеми сторонами, вовлеченными в конфликт в Карабахе, делают все, чтобы защитить мирное население», — заявил Путин.

Также президент России отметил, что Москва надеется, что в Карабахе получится добиться деэскалации и перевода решения проблемы в мирное русло.

Напомним, 19 сентября Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе. При посредничестве российских миротворцев огонь был прекращен.