Пушилин не увидел предпосылок для перелома украинскими войсками ситуации на фронте

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что не видит предпосылок к тому, что ВСУ переломят ситуацию на фронте. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Переломить ситуацию не сможет противник сейчас, я не вижу никаких предпосылок, чтобы это возможно было осуществить, даже по самым горячим направлениям, даже с учетом переброски, даже с учетом возможных дополнительных поставок какого-то там вооружения», — заявил Пушилин.

О начале украинского контрнаступления стало известно 4 июня.