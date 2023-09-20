После нападения родители стали встречать детей у 75 школы в Рязани

Родители стали встречать детей у 75 школы после нападения подростка на двух девочек. Корреспондент РЗН. Инфо побывал около учебного заведения и поговорил с родителями и учениками.

Одна из мам рассказала, что родителей испугала новость про нападение. Многие, как и она, решили перестраховаться и встречать детей после занятий.

«Я вообще считаю, что нужно восстановить родительский патруль. У нас уже была такая практика — родители вечерами выходили и прогуливались вокруг школы. Мало ли что. Как раз тогда активизировалось курение и распитие среди подростков. Ребёнка сегодня в школу отвела, и, если бы учился во вторую смену, то забрала бы сама. Страшно даже подумать что чувствую родители бедных девочек», — добавила еще одна мама Елена.

«Вчера, когда написали об этом, конечно задумалась о том, чтобы ребёнка в школу не отправлять. Но я работаю, как и большинство родителей. Провела беседу с ребёнком по настоянию классного руководителя, сказала, чтобы отписывалась постоянно и была на связи», — отметила Анастасия.

Дети рассказали, что сегодняшние уроки начались с обсуждения инцидента. Учителя посоветовали гулять в оживленных местах и не ходить по одному.

«В случае если замечаем кого-то подозрительного рядом со школой сразу сообщать взрослым», — рассказал девятиклассник Александр.

«Я видела как напали на мою одноклассницу. Она шла впереди. Очень испугалась, а я даже не поняла сначала как это все произошло. Но мы сразу рассказали родителям. Одноклассница сейчас чувствует себя нормально, но ей страшно, конечно», — поделилась Маргарита.

Детей пришли встречать и папы. Один из них сказал, что считает необходимым ввести в школах «Урок безопасности», чтобы детям рассказывали, как действовать в экстремальных ситуациях.

Напомним, сегодня около школы № 75 в Рязани неизвестный в маске напал на двух детей.

По горячим следам полицейские задержали злоумышленника.