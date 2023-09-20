Названы самые прибыльные вакансии для выпускников российских вузов

Названы самые прибыльные вакансии для выпускников российских вузов. Об этом сообщают «Известия».

В настоящее время в России из-за кадрового дефицита эксперты фиксируют рост «рынка кандидата», а это значит, что компании готовы хорошо платить даже начинающим специалистам.

Исследователи выявили, что выпускникам выгодно идти работать в сферу транспорта и логистики (75 тысяч рублей). Чуть ниже доход будет в производстве и в агропромышленном комплексе.

В сегменте офисных служб и бизнес-услуг готовы платить 67 тысяч рублей, столько же — в строительстве и недвижимости.

Отмечается, что доход молодых соискателей в IT будет всего на уровне 47 тысяч рублей. Около 44 тысяч предлагают работодатели из сферы культуры и образования, а также маркетинга и рекламы.