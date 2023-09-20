На Московском шоссе в Рязани задержали женщину, объявленную в федеральный розыск за неуплату алиментов

На Московском шоссе в Рязани задержали женщину, объявленную в федеральный розыск за неуплату алиментов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В среду, 20 сентября, в 00:10, во время патрулирования на Московском шоссе оперативники заметили женщину, которая при виде них пыталась скрыться.

Полицейские остановили ее и выяснили, что 32-летняя рязанка объявлена в федеральный розыск. Она была осуждена за неуплату алиментов, но не исполнила наказание и скрылась.

Патрульные полицейские доставили злоумышленницу в отдел полиции, где ее передадут инициаторам розыска.