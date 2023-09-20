На Камчатке снова активизировалось извержение вулкана Ключевской сопки

На Камчатке снова активизировалось извержение вулкана Ключевской сопки. Об этом сообщает Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН в своем Telegram-канале.

По данным исследователей, в среду, 20 сентября, началось извержение лавового потока вулкана Ключевской сопки.

«Наблюдается активизация извержения: вынос вулканических бомб на высоту до 300-400 метров над кратером и обрушения раскаленных лавин на южный склон вулкана», — заявили вулканологи.

По их словам, угрозы для жизни людей нет. Позже могут измениться маршруты авиарейсов из-за вулканический выбросов.

Напомним, извержение Ключевской сопки также происходило в июне.