Минобороны: ВСУ потеряли до 215 военных в районе Андреевки

ВСУ потеряли до 215 военных в районе Андреевки. Об этом сообщили в Минобороны.

Также российские военные сорвали две ротации штурмовых подразделений ВСУ в районах Клещеевки и Веселого.

ВС РФ отразили три атаки ВСУ на соледаро-артемовском, александро-калиновском и авдеевском направлениях.

Российские артиллеристы уничтожили два пункта временной дислокации, четыре склада боеприпасов, десять автомобилей, станцию РЭБ и радиолокационную станцию П-18.

Кроме того, ВСУ потеряли пять гаубиц M777 и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 американского производства, две самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», орудие 2А36 «Гиацинт-Б», а также два миномета 120-мм калибра.