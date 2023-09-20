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Минобороны: ПВО РФ за сутки перехватила четыре ракеты Storm Shadow

ПВО РФ за сутки перехватила четыре ракеты Storm Shadow. Об этом пишет сообщает Минобороны.

Также ПВО РФ за сутки уничтожила 42 украинских беспилотника, 5 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Смерч».

Отмечается, что на Красно-Лиманском направлении потери ВСУ составили до 70 националистов, также они потеряли 2 БМП и две гаубицы Д-30 — МО РФ.

В ведомстве рассказали, что истребительная авиация ВКС России за прошедшие сутки сбила украинский бомбардировщик Су-24М.

В районе Угледара российские военные поразили наблюдательный пункт ВСУ, а в районе Петропавловки — пункт временной дислокации.

Также ВС РФ уничтожили на купянском направлении зенитный ракетный комплекс M1097 Avenger, производства США.

На донецком направлении российские военные отразили пять украинских атак. Потери противника составили до 175 человек.