Hoff откроет первый гипермаркет в Рязани 29 сентября

Мультиформатный ритейлер по обустройству дома Hoff откроет 29 сентября первый магазин в Рязани. Новый гипермаркет мебели и товаров для дома будет расположен в отдельно стоящем здании рядом с ТРЦ «Премьер» по адресу: Рязань, Московское шоссе, дом № 21б. Общая площадь магазина составит 3400 м². В гипермаркете будет реализована новая уникальная концепция — организация торгового пространства «мирами», когда все необходимое для обустройства одного помещения — от корпусной мебели до аксессуаров — будет расположено в одной зоне.

«Мы активно наблюдаем за развитием городов практически во всех регионах России. Так получилось, что Рязань — один из первых городов, где мы открываем гипермаркет Hoff в новом формате. Мы видим интерес жителей региона к нашему бренду, исходя из продаж интернет-магазина: значимая часть доставок едет как раз в Рязань и область. И это говорит о том, что наш формат мебели и товаров для дома интересен жителям города. Рязань показывает хорошую динамику в разных отраслях, в том числе в плане строительства нового жилья, а значит, людям будет необходима новая мебель для ремонта, и здесь мы надеемся выступить навигатором по созданию уникального стиля для каждого дома», — заместитель директора по розничным продажам по коммерческим вопросам в Hoff Екатерина Селезнева.

Гипермаркет Hoff в Рязани будет отличаться от остальных магазинов компании: он спланирован в соответствии с этапами обустройства квартиры. Заходя в торговый зал, покупатели сразу попадут в «мир кухни», ведь именно с проектирования мебели и подбора аксессуаров для этого помещения обычно начинается любой ремонт. Дальше будут расположены отделы с мебелью и товарами для спален и гостиных. В каждом «мире» будут представлены рум-сеты с готовыми вариантами дизайна разных комнат, напротив которых можно будет найти все необходимые дополнительные товары для создания уюта — текстиль, декор и другие аксессуары для дома.

В магазине также будет представлен отдельный «мир гардеробных и хранения» с дизайн-студией, где покупатели смогут выбрать для себя удобную систему, получить совет менеджера, оформить индивидуальный проект и сразу сделать заказ.

В день открытия гипермаркета любой желающий сможет оформить карту лояльности Hoff Бонус , которая гарантирует щедрый кэшбэк до 10% с каждой покупки. Накопленными баллами можно оплачивать до 50% стоимости приобретенных товаров.

В первые два уикенда после открытия (29, 30 сентября; 1, 6, 7, 8 октября) будет проходить специальная акция «Комод скидок»: при покупке на любую сумму можно будет открыть отделение шкафчика и выиграть купон на скидку в Hoff. Первые покупатели магазина с чеком от 1000 рублей также получат сумку-шопер в подарок. Кроме того, с 16.09 до 29.10 будут действовать специальные акции на отдельные товары по супервыгодным ценам только для покупателей Hoff в Рязани.

О компании Hoff:

Компания Hoff — мультиформатный ритейлер по обустройству дома, работающий в формате «Все в одном месте».

Тщательно отобранный ассортимент и комплексные интерьерные решения представлены в 61 магазине Hoff по всей России, из них 48 гипермаркетов, 3 магазина формата Mini, 9 магазинов формата Home и 1 магазин формата Smart. Также россияне могут заказать более 70 000 товаров в интернет-магазине и приложении Hoff.