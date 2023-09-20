Глава ЦИК РФ заявила, что выборы президента в 2024 году могут пройти в течение нескольких дней

Глава ЦИК РФ заявила, что выборы президента в 2024 году могут пройти в течение нескольких дней. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Эллы Памфиловой, выборы президента РФ в 2024 году могут пройти в течение нескольких дней «потому что мы не от хорошей жизни ввели в свое время многодневное голосование».

«Система очень динамична, и в зависимости от внешних факторов мы быстро выдвинули предложение и смогли это осуществить», — сказала Памфилова.